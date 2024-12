Tg News – 12/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trasporti, Tar ferma ordinanza Salvini, dunque è sciopero di 24 ore - Autonomia, ok dalla Cassazione al referendum per abrogazione - Fossa comune con migliaia di corpi vicino a Damasco - Processo Regeni, teste su dichiarazioni 007: “Lo abbiamo fatto a pezzi” - Trump: “Contrario agli attacchi con i missili in Russia - Per la quarta volta la Bce taglia i tassi di 25 punti - A Ercolano bimbo colto da malore, salvato da due marescialli - Unpli premia i vincitori del concorso "Salva la tua lingua locale" - Previsioni 3B Meteo 13 Dicembre gsl