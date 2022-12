Tg News – 12/12/2022

In questa edizione: - Qatar Gate, confermato arresto 4 persone - Migranti, concluse le operazioni di sbarco a Salerno e Bari - Manovra, stop 18 App: fondi andranno a lavoratori mondo spettacolo - Eurostat: costo medio del lavoro in Italia in linea con media Ue gsl