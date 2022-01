Tg News – 12/1/2022

In questa edizione: - Occupazione, Istat: "In crescita a novembre 2021" - Caro energia, le industrie spenderanno 36 miliardi in più per le bollette - Campagna vaccinale: in arrivo 4 milioni di dosi di vaccino - Economia, consumi al dettaglio in calo a novembre 2021 gtr/