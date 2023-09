Tg News – 11/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Marocco, 2500 vittime e tanti ritardi nei soccorsi - Raid armato nella notte al Parco Verde di Caivano - Schianto in diretta web, grave bambina - Bruxelles taglie le previsioni di crescita Ue - Tar sospende decreto abbattimento orsa F36 - Ricomincia la scuola, si parte in 3 regioni - 11 Settembre, il ricordo 22 anni dopo - Previsioni 3B Meteo 12 Settembre gsl