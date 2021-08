Tg News – 11/8/2021

In questa edizione del telegiornale troverete: Bonus rottamazione Tv, al via dal 23 agosto Vaccini covid, Figliuolo: "Somministrazione prioritaria ai giovani tra i 12 e i 18 anni, anche senza prenotazione" Recovery Fund, in arrivo i primi 25 miliardi Landini, Cgil: "Serve un drastico miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro"