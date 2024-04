Tg News – 11/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - M5S esce dalla giunta in Puglia, Conte: “Pulizia” - Strage Suviana, ritrovati altri due corpi - Bce, Lagarde lascia invariati i tassi - Eurocamera: “Inserire aborto tra diritti fondamentali Ue” - Morto O. J. Simpson, aveva 76 anni - Mattarella, dalla scienza allarme per le armi nucleari - Pompei, dagli scavi emerge salone da banchetti - Sull'asse Milano-Torino-Genova un patto per la nuova mobilità - Previsioni 3B Meteo 12 Aprile mrv/gsl