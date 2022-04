Tg News – 11/4/2022

In questa edizione: - Covid-19, in arrivo 1,8 mln di multe a no vax over 50 - Bankitalia, "Possibile calo Pil nel 2022-2023 se guerra dura a lungo" - Trasporti, associazioni sindacali indicono sciopero per 30 maggio 2022 - Confindustria "Produzione cala dell'1,5% a marzo 2022" gtr/