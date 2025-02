Tg News – 11/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Abusi nelle carceri russe, Zelensky “Possibili scambi di territori” - Francesco ai Vescovi Usa “Deportare le persone lede dignità” - Intelligenza artificiale, piano dell’Ue da 200 miliardi - Caso Almasri, da opposizioni mozione sfiducia contro Nordio - Grosso incendio in azienda lavorazione carni a Reggio Emilia - Blitz antimafia a Palermo, centinaia di arresti - Via al Festival di Sanremo di Conti con ospite Jovanotti - I capolavori di Edvard Munch in mostra a Roma - Previsioni 3B Meteo 12 Febbraio mrv