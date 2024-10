Tg News – 11/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nuovo attacco alla base italiana Unifil - Zelensky da Papa Francesco per “pace negoziata” - In migliaia ai funerali di Sammy Basso a Vicenza - A Napoli bimbo di 10 anni ha un malore a scuola e muore - Conti correnti spiati, per Procura bancario non ha agito da solo - Manovra e contratto, medici di famiglia in agitazione - Sciopero treni 12 e 13 Ottobre, possibili cancellazioni - Festa del Cinema, Acea presenta una rassegna sull'acqua - Previsioni 3B Meteo 12 Ottobre gsl