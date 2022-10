Tg News – 11/10/2022

In questa edizione: - Salute: boom domande bonus psicologo, il 60% under 35 - Allarme Save the Children: spose bambine in zone di guerra - Istat: aumento povertà per famiglie con figli nel 2021 - In Italia donne mamme a 33 anni, papà in sala parto gsl