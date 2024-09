Tg News – 10/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Monte Bianco, trovati i corpi dei 4 alpinisti dispersi - A Perugia ritrovati tre morti in un casolare - Sangiuliano indagato per peculato e rivelazione di segreto - Sinner, la Wada prende tempo su accuse di doping - A Lecce altra aggressione in ospedale - Harris-Trump, attesa per il duello tv nella notte - Slitta presentazione della nuova Commissione Europea - In Italia 25 focolai di peste suina, specie in Lombardia - Previsioni 3B Meteo 11 Settembre mrv