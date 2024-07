Tg News – 10/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Strage di Erba, no alla revisione del processo per Olindo e Rosa - In Sardegna trovate tracce di Francesca Deidda - Colpito da taser dei carabinieri, muore per arresto cardiaco - Uccide con balestra moglie e 2 figlie di un giornalista della BBC - Biden: “Kiev può fermare e fermerà Mosca” - Stop ai cellulari anche per scopo didattico a scuola - Afa per 10 giorni con l’anticiclone africano - A Lina Tombolato Doris il Premio Navarro-Valls - Previsioni 3B Meteo 11 Luglio mrv