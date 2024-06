Tg News – 10/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il record è dell’astensionismo, bene Meloni e Pd - Meloni: “Bassa affluenza perché Ue lontana dai cittadini” - Exploit di Vannacci e Salis, Renzi e Calenda esclusi eccellenti - Regionali, in Piemonte Cirio verso il bis - In Francia stravince Le Pen, Macron convoca elezioni anticipate - Napoli, caccia all’imbarcazione che ha ucciso 30enne in Kajak - Toti, chiesto ritiro dei domiciliari - Papa in Campidoglio: “Roma sia al servizio degli ultimi” - Nuoto, bambini disabili a lezione con Carlotta Gilli - Previsioni 3B Meteo 11 Giugno mrv