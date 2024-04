Tg News – 10/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Esplosione Suviana, continua la ricerca dei dispersi - Uil "A Suviana già segnalati problemi di sicurezza" - In 4 anni omicidi volontari aumentati del 15% - Chicago, polizia uccide 26enne afroamericano - Migranti, naufragio al largo dell’isola di Chios - Mattarella, libertà religiosa alla base della convivenza - Università, Italia tra le migliori al mondo - Dal Pnrr oltre 100 milioni per il riciclo di carta e cartone - Previsioni 3B Meteo 11 Aprile mrv/gtr