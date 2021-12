Tg News – 10/12/2021

In questa edizione: - Covid, incidenza in aumento ed indice Rt all'1,18 - Produzione industriale: in calo ad ottobre 2021 dello 0,6% su settembre - Cdm al lavoro sul decreto legge che prevede 3,8 miliardi di sgravi per le bollette dell'energia - Censimento: 59,2 milioni di residenti al 31 dicembre 2020 mrv