Tg News – 10/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Israele attacca due basi Unifil italiane in Libano - Uragano Milton sulla Florida, 4 morti e blackout - Piacenza, travolta da autobus fuori da scuola, muore 14enne - Padova, 12enne investita da treno merci, gravissima - Maltempo al Nord, forti disagi a Milano - Inchiesta a Bari su conti correnti spiati di Meloni e sorella - Nobel per la letteratura alla sudcoreana Han Kang - ITA Airways, nuovi voli per Dubai e Bangkok da Roma Fiumicino - Previsioni 3B Meteo 11 Ottobre