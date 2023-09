Tg News – 1/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Procura Ivrea “Gravi violazioni misure di sicurezza” - Zelensky “Mai avuto dubbi sul sostegno italiano” - Uomo asserragliato in casa si arrende - L’Aquila, orsa Amarena uccisa a fucilate - In cella il papà di Saman - Papa Francesco arrivato in Mongolia - L’economia italiana frena più del previsto - Previsioni 3B Meteo 2 Settembre /gtr