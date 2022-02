Tg News – 1/2/2022

In questa edizione: - L'Istat certifica la crescita del Pil italiano nel 2021 a +6,5% - Ambiente e imprese, la pandemia non ferma la corsa alla sostenibilità - Istat, disoccupazione in calo al 9% a dicembre 2021 - Inail, 555 denunce di infortuni sul lavoro nel 2021 gtr/