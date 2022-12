Tg News – 1/12/2022

In questa edizione: - Scattano multe di 100 euro a persona per i no vax - Istat: crescita economia italiana nel 2022 pari al 3,9% - Unesco: baguette patrimonio immateriale dell'umanità - Fondazione Intesa Sanpaolo, nuove borse di studio sulla disabilità gtr/gsl