Tg Lavoro & Welfare – 4/8/2022

In questa edizione del Tg Lavoro & Welfare: - In Italia occupazione oltre il 60%, record dal 1977 - Contratti, siglato il primo Ccnl per il settore sociosanitario - Eccellenze in digitale, 43 mila lavoratori formati in due anni abr/fsc/gsl