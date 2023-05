In questa edizione:

– Assegno di inclusione, serve equilibrio tra occupabilità e garanzie

– In calo gli occupati in agricoltura

– Acea e sindacati firmano la “Carta della Persona”

sat/gsl

