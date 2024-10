Tg Lavoro & Welfare – 10/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Pensioni, i nodi della manovra - Il fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo supporta l'equità di genere - Migranti, al via la formazione per 300 caregiver e operatori socio sanitari - La parità dei generi fa progressi ma ci sono ancora ritardi sat/abr/col/gtr