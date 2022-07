Tg Economia – 8/7/2022

In questa edizione: - Agricoltura, via libera Ue agli aiuti per i pannelli solari - Il biologico continua a crescere ma frenano i consumi - Welfare, 60% famiglie preferisce assistere anziani in casa - Indici Sintetici di Affidabilità, istruzioni per l'uso sat/gsl