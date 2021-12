Tg Economia – 6/12/2021

In questa edizione: - A ottobre in lieve aumento le vendite al dettaglio - Alimentare, torna la fiducia nonostante costi record - Aiuti di stato, dall'Ue nuovi orientamenti per start-up e pmi - Macchinari e impianti, agevolazioni fiscali per le imprese sat/mrv/red