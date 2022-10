Tg Economia – 5/10/2022

In questa edizione: - Dal Consiglio Ue via libera alla direttiva sul salario minimo - Casa, l'affitto incide per il 20% sul budget familiare - Risparmio gestito, ad agosto raccolta scende a 1,6 mld - Imprese italiane più competitive con una burocrazia più snella abr/sat/gsl