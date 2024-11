Tg Economia – 4/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Intesa Sanpaolo, utile in aumento. Migliorano le stime per il 2025 - Consulenti finanziari, dal 17 novembre il congresso Anasf a Napoli - Telco, le offerte riservate anomalia italiana che penalizza il settore sat/col/gtr