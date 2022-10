Tg Economia – 4/10/2022

In questa edizione: - Conti pubblici, a settembre fabbisogno a quota 15,4 mld - Lo Stato non paga, per le Pmi l'ammanco è di 55 miliardi - L’Italia accelera verso l’autonomia energetica - Artigianato, la sfida del ricambio generazionale abr/sat/gsl