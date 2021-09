Tg Economia – 29/9/2021

In questa edizione: - BAT, a Trieste un nuovo hub. Investimento da 500 milioni - Inaugurata a VeronaFiere la 55esima edizione di Marmomac - Al via OMC 2021, focus su transizione ecologica e decarbonizzazione - Un bonus per le aziende in perdita nel 2020 gtr