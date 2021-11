Tg Economia – 23/11/2021

In questa edizione del tg economia: - Viticoltura, dalla Pac opportunità per sfida green - Riciclo pneumatici, Intesa Sanpaolo finanzia un impianto - Maschio Gaspardo, ampliato lo stabilimento in Romania - Continua la lotta ai furbetti del reddito di cittadinanza gtr