Tg Economia – 20/5/2022

In questa edizione del Tg Economia: - Mercato immobiliare in crescita nel 2021 - Accordi per l’innovazione, al Mise progetti per 3,5 miliardi - Imprese, al via i patti territoriali dell’alta formazione - Fino a 20mila euro a fondo perduto per le imprese agricole mgg/mrv