Tg Economia – 2/3/2022

In questa edizione del Tg Economia: - In 9 mesi scomparsi 85 mila negozi - Eurozona, a febbraio inflazione record al 5,8% - Veronafiere, al via la 115ma edizione di Fieragricola - Arriva il bonus digitalizzazione per le imprese turistiche fsc/gtr