Tg Economia – 19/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Assegno unico, a gennaio 1,6 miliardi alle famiglie - Criptovalute, è boom anche in Italia - Dall'Ue aiuti per il rilancio dell'economia siriana - Partite Iva, si avvicina la scadenza per il ravvedimento speciale mgg/gsl