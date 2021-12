Tg Economia – 15/12/2021

In questa edizione del tg economia: - I consumi dei beni durevoli tornano ai livelli pre-covid - JTI acquista 8 mila tonnellate di tabacco di Veneto e Umbria - 14 mln in viaggio per le feste, giro affari da 10,5 mld (tg eco 14/12) - La macchina statale e il nodo degli sprechi gtr