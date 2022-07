Tg Economia – 12/7/2022

In questa edizione: - Ue, prestito a lungo termine da un miliardo all’Ucraina - Imprese, 505 mila le assunzioni previste a luglio - Giù il contrabbando di sigarette, ma nuovi rischi per l'inflazione - Obbligo Pos, cosa rischia chi non si adegua sat/gsl