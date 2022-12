Tg Economia – 12/12/2022

In questa edizione: - Tassi di interesse, per le imprese costi in più per 15 miliardi - Rallenta la crescita dei prestiti bancari - Ucraina, dal Consiglio Ue via libera a prestiti per 18 miliardi - Bolli auto non pagati, ecco come chiudere le pendenze abr/gtr