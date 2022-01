Tg Economia – 12/1/2021

In questa edizione: Consumi, +5,1% nel 2021 ma preoccupa il turismo - Inps, una piattaforma digitale per appalti trasparenti - Lavoro, Italia fanalino di coda in Europa per parità di genere - Legge di bilancio, le novità sull’Irap. sat/