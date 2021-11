Tg Economia – 11/11/2021

In questa edizione: - Ue, la ripresa accelera ma all’orizzonte nuove turbolenze - Iren lancia piano da 12,7 mld di investimenti - Colf e badanti, in un decennio calo drastico di under 30 - L'Imu va pagata anche sulle case occupate abusivamente gtr/red