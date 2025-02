Tg Ambiente – 9/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Sud, nuove risorse per gli investimenti sostenibili - Report Mal’Aria 2025, nelle città italiane è emergenza smog - Giovani, Intelligenza Artificiale e sviluppo sostenibile al centro del forum Cdp - Med Wind, il più grande progetto di parco eolico offshore mgg/gtr