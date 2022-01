Tg Ambiente – 9/1/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Energia, la Commissione Ue include il nucleare tra le fonti green - Il 2022 sarà l’anno internazionale del vetro - Dal MITE un concorso per giovani sceneggiatori Green - Il Pantone della crisi climatica abr/gtr/col