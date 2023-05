Tg Ambiente – 7/5/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Clima, il Parlamento Europeo approva la carbon tax - Ecofuturo, la democrazia energetica è rinnovabile - Edilizia, nuova tecnologia mangia-carbonio - Decathlon festeggia 30 anni in Italia e accelera sulla sostenibilità abr/mgg/gsl