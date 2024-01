Tg Ambiente – 7/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - L’Ue vuole ripristinare almeno il 20% delle superfici terrestri - Il settore aereo non è sulla strada della sostenibilità - Fideuram accelera sulla sostenibilità - Roma, il termovalorizzatore per una "Capitale pulita" mgg/gsl