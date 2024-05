A Napoli il Pet Camper Tour

NAPOLI (ITALPRESS) - Fa tappa a Napoli per il Pet Camper Tour, l'iniziativa green a 4 zampe che attraverso laboratori, esperienze sensoriali, giochi, aiuta adulti e bambini a comprendere meglio l’importanza di rispettare l’ambiente e le sue creature. L’associazione Pet Carpet, ente educativo e culturale per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali fondato dalla giornalista Federica Rinaudo, in collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e il patrocinio di Anas e Fnovi, dopo il successo riscosso nelle tappe laziali è sbarcato a Napoli per una due giorni alla Città della Scienza, il museo scientifico interattivo di Bagnoli, che ha deciso di intitolare il weekend “Animalia”. Centinaia gli studenti che hanno affollato la piazza centrale dove sono state collocate le varie attività con lo scopo di esplorare il mondo animale e la sua biodiversità. mgg/mrv