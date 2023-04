Tg Ambiente – 6/4/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Missione 100, alleanza tra Governo e città per la neutralità climatica - Foreste e legno, sono 3,6 milioni gli occupati in Europa - Il cervo italico è a rischio estinzione, un progetto per salvarlo - Groenlandia, fusione da record della calotta glaciale abr/mgg/gsl