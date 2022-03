Tg Ambiente – 6/3/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Hera punta sui giovani per salvare il pianeta - MeteoHeroes, da cartone animato a videogioco per bambini - Partnership tra Sace e Unicredit a sostegno di progetti green - La Reserva, un rifugio per gli animali strappati al traffico illegale abr/gtr/col