Tg Ambiente – 6/11/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - L’Italia è il sesto più grande finanziatore di combustibili fossili - A2A, in Calabria investimenti per 6 milioni di euro - Caldaie, il futuro è a idrogeno verde - A Sorrento la X edizione del Premio ‘Verde Ambiente’ abr/mgg/gtr/col