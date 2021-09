Tg Ambiente – 5/9/2021

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: End of waste carta, in vigore il nuovo decreto; Italia a rischio desertificazione; WWF, dal rispetto della natura 39 milioni di posti di lavoro; Invisible bag, la borsa che si scioglie in acqua. col/sat/red