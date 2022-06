Tg Ambiente – 5/6/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Idrogeno e Pnrr, 90 progetti di ricerca e sviluppo - Glifosato, l’agenzia Ue Echa lo dichiara “non cancerogeno” - Marevivo-BAPR, raccolti 70 chili di rifiuti in spiaggia - Ecofuturo, grande successo per 9° edizione del festival delle eco tecnologie mgg/abr/gtr/col