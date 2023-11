Tg Ambiente – 5/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Consumo di suolo, addio a 2,4 mq al secondo - Nasce una Fondazione per un trasporto aereo più “pulito” - Eni, la decarbonizzazione passa dai biocarburanti - Acqua, da Acea nuovi investimenti per la rete idrica mgg/gtr/col