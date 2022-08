Tg Ambiente – 4/8/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Ue, 42 miliardi all’Italia per la crescita sostenibile - Vivere in un ambiente sano è uno dei diritti fondamentali dell’umanità - Mise, 80 milioni per i bus elettrici - Batteri mangia plastica alleati dei nostri laghi fsc/gsl