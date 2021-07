Tg Ambiente – 4/7/2021

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: Il Consiglio Ue adotta la normativa europea sul clima; Piattaforme galleggianti in mare per l'energia eolica; Stop agli allevamenti in gabbia; Satelliti Nasa cercano le microplastiche nell'oceano. sat/